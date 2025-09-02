Yield App (YLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.34% Promjena cijene (7D) -1.34%

Yield App (YLD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YLD je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YLD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield App (YLD)

Tržišna kapitalizacija $ 232.60K$ 232.60K $ 232.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 262.92K$ 262.92K $ 262.92K Količina u optjecaju 265.40M 265.40M 265.40M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield App je $ 232.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YLD je 265.40M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 262.92K.