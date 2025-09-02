Yapper (YAPPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00105429 $ 0.00105429 $ 0.00105429 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00105429$ 0.00105429 $ 0.00105429 Najviša cijena ikada $ 0.01218849$ 0.01218849 $ 0.01218849 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -10.52% Promjena cijene (7D) -53.02% Promjena cijene (7D) -53.02%

Yapper (YAPPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YAPPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00105429, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAPPER je $ 0.01218849, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAPPER se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -10.52% u posljednjih 24 sata i -53.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yapper (YAPPER)

Tržišna kapitalizacija $ 941.47K$ 941.47K $ 941.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 941.47K$ 941.47K $ 941.47K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,540.65 999,996,540.65 999,996,540.65

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yapper je $ 941.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAPPER je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996540.65. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 941.47K.