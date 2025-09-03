XCeption (XCEPT) Informacije o cijeni (USD)

XCeption (XCEPT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00011175. Tijekom protekla 24 sata, XCEPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00011164 i najviše cijene $ 0.00011483, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCEPT je $ 0.01330036, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006461.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCEPT se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, -2.61% u posljednjih 24 sata i -10.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XCeption (XCEPT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija XCeption je $ 111.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCEPT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.76K.