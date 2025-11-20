VOLT Cijena danas

Trenutačna cijena VOLT (XVM) danas je $ 0.00236967, s promjenom od 10.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XVM u USD je $ 0.00236967 po XVM.

VOLT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,368,536, s količinom u optjecaju od 999.86M XVM. Tijekom posljednja 24 sata, XVM trgovao je između $ 0.00189636 (niska) i $ 0.00293045 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.078437, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00145538.

U kratkoročnim performansama, XVM se kretao +3.57% u posljednjem satu i +0.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VOLT (XVM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Količina u optjecaju 999.86M 999.86M 999.86M Ukupna količina 999,860,548.274005 999,860,548.274005 999,860,548.274005

Trenutačna tržišna kapitalizacija VOLT je $ 2.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XVM je 999.86M, s ukupnom količinom od 999860548.274005. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.37M.