Vicky Logotip

Vicky Cijena (VICKY)

Neuvršten

1 VICKY u USD cijena uživo:

--
----
+3.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Vicky (VICKY)
Vicky (VICKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.27%

+3.21%

-4.94%

-4.94%

Vicky (VICKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002656. Tijekom protekla 24 sata, VICKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002512 i najviše cijene $ 0.00002666, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VICKY je $ 0.00130998, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000217.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VICKY se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +3.21% u posljednjih 24 sata i -4.94% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Vicky (VICKY)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vicky je $ 26.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VICKY je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981206.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.42K.

Vicky (VICKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vicky u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vicky u USD iznosila je $ -0.0000025079.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vicky u USD iznosila je $ +0.0000011374.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vicky u USD iznosila je $ -0.00001184896107603639.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.21%
30 dana$ -0.0000025079-9.44%
60 dana$ +0.0000011374+4.28%
90 dana$ -0.00001184896107603639-30.84%

Što je Vicky (VICKY)

Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art. We use Eliza Framework

Resurs Vicky (VICKY)

Službena web-stranica

Vicky Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vicky (VICKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vicky (VICKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vicky.

Provjerite Vicky predviđanje cijene sada!

VICKY u lokalnim valutama

Vicky (VICKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vicky (VICKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VICKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vicky (VICKY)

Koliko Vicky (VICKY) vrijedi danas?
Cijena VICKY uživo u USD je 0.00002656 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VICKY u USD?
Trenutačna cijena VICKY u USD je $ 0.00002656. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vicky?
Tržišna kapitalizacija za VICKY je $ 26.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VICKY?
Količina u optjecaju za VICKY je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VICKY?
VICKY je postigao ATH cijenu od 0.00130998 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VICKY?
VICKY je vidio ATL cijenu od 0.0000217 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VICKY?
24-satni obujam trgovanja za VICKY je -- USD.
Hoće li VICKY još narasti ove godine?
VICKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VICKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
