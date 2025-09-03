Vicky (VICKY) Informacije o cijeni (USD)

Vicky (VICKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002656. Tijekom protekla 24 sata, VICKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002512 i najviše cijene $ 0.00002666, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VICKY je $ 0.00130998, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000217.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VICKY se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +3.21% u posljednjih 24 sata i -4.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vicky (VICKY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vicky je $ 26.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VICKY je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981206.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.42K.