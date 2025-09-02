uTON (UTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 24-satna najniža cijena $ 3.17 $ 3.17 $ 3.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 24-satna najviša cijena $ 3.17$ 3.17 $ 3.17 Najviša cijena ikada $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 Najniža cijena $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) +2.52% Promjena cijene (7D) -0.62% Promjena cijene (7D) -0.62%

uTON (UTON) cijena u stvarnom vremenu je $3.16. Tijekom protekla 24 sata, UTONtrgovalo je između najniže cijene $ 3.05 i najviše cijene $ 3.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UTON je $ 7.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.47.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UTON se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +2.52% u posljednjih 24 sata i -0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu uTON (UTON)

Tržišna kapitalizacija $ 9.61M$ 9.61M $ 9.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.61M$ 9.61M $ 9.61M Količina u optjecaju 3.05M 3.05M 3.05M Ukupna količina 3,046,535.386362036 3,046,535.386362036 3,046,535.386362036

Trenutačna tržišna kapitalizacija uTON je $ 9.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UTON je 3.05M, s ukupnom količinom od 3046535.386362036. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.61M.