USDa (USDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.993563 $ 0.993563 $ 0.993563 24-satna najniža cijena $ 0.994891 $ 0.994891 $ 0.994891 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.993563$ 0.993563 $ 0.993563 24-satna najviša cijena $ 0.994891$ 0.994891 $ 0.994891 Najviša cijena ikada $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Najniža cijena $ 0.737813$ 0.737813 $ 0.737813 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.04%

USDa (USDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.993852. Tijekom protekla 24 sata, USDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.993563 i najviše cijene $ 0.994891, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDA je $ 1.021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.737813.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDA se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDa (USDA)

Tržišna kapitalizacija $ 225.21M$ 225.21M $ 225.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 225.21M$ 225.21M $ 225.21M Količina u optjecaju 226.38M 226.38M 226.38M Ukupna količina 226,376,930.3516925 226,376,930.3516925 226,376,930.3516925

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDa je $ 225.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDA je 226.38M, s ukupnom količinom od 226376930.3516925. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 225.21M.