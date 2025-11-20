Unit Pump Cijena danas

Trenutačna cijena Unit Pump (UPUMP) danas je $ 0.00326725, s promjenom od 6.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UPUMP u USD je $ 0.00326725 po UPUMP.

Unit Pump trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 104,238,274, s količinom u optjecaju od 31.90B UPUMP. Tijekom posljednja 24 sata, UPUMP trgovao je između $ 0.00288385 (niska) i $ 0.00332136 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00878431, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00228745.

U kratkoročnim performansama, UPUMP se kretao -1.62% u posljednjem satu i -17.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unit Pump (UPUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 104.24M$ 104.24M $ 104.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.27B$ 3.27B $ 3.27B Količina u optjecaju 31.90B 31.90B 31.90B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unit Pump je $ 104.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UPUMP je 31.90B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.27B.