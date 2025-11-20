Traceva Cijena danas

Trenutačna cijena Traceva (TRCV) danas je $ 0.00000511, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRCV u USD je $ 0.00000511 po TRCV.

Traceva trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,599.59, s količinom u optjecaju od 900.00M TRCV. Tijekom posljednja 24 sata, TRCV trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00008365, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000506.

U kratkoročnim performansama, TRCV se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Traceva (TRCV)

Tržišna kapitalizacija $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

