Ternoa (CAPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00128226 $ 0.00128226 $ 0.00128226 24-satna najniža cijena $ 0.00151593 $ 0.00151593 $ 0.00151593 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00128226$ 0.00128226 $ 0.00128226 24-satna najviša cijena $ 0.00151593$ 0.00151593 $ 0.00151593 Najviša cijena ikada $ 0.227823$ 0.227823 $ 0.227823 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.82% Promjena cijene (1D) +3.86% Promjena cijene (7D) +6.92% Promjena cijene (7D) +6.92%

Ternoa (CAPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00136388. Tijekom protekla 24 sata, CAPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00128226 i najviše cijene $ 0.00151593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAPS je $ 0.227823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAPS se promijenio za +1.82% u posljednjih sat vremena, +3.86% u posljednjih 24 sata i +6.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ternoa (CAPS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Količina u optjecaju 1.83B 1.83B 1.83B Ukupna količina 2,495,986,190.0 2,495,986,190.0 2,495,986,190.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ternoa je $ 2.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPS je 1.83B, s ukupnom količinom od 2495986190.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.40M.