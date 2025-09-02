Ternoa Cijena (CAPS)
Ternoa (CAPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00136388. Tijekom protekla 24 sata, CAPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00128226 i najviše cijene $ 0.00151593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAPS je $ 0.227823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAPS se promijenio za +1.82% u posljednjih sat vremena, +3.86% u posljednjih 24 sata i +6.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ternoa je $ 2.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPS je 1.83B, s ukupnom količinom od 2495986190.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.40M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ternoa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ternoa u USD iznosila je $ +0.0000196110.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ternoa u USD iznosila je $ +0.0002436241.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ternoa u USD iznosila je $ +0.0002141411069066687.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+3.86%
|30 dana
|$ +0.0000196110
|+1.44%
|60 dana
|$ +0.0002436241
|+17.86%
|90 dana
|$ +0.0002141411069066687
|+18.63%
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
