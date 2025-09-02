Taurus (TAURUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00792814$ 0.00792814 $ 0.00792814 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.00% Promjena cijene (1D) -3.60% Promjena cijene (7D) -27.50% Promjena cijene (7D) -27.50%

Taurus (TAURUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TAURUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAURUS je $ 0.00792814, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAURUS se promijenio za -2.00% u posljednjih sat vremena, -3.60% u posljednjih 24 sata i -27.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taurus (TAURUS)

Tržišna kapitalizacija $ 677.50K$ 677.50K $ 677.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 677.50K$ 677.50K $ 677.50K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,983,445.737945 999,983,445.737945 999,983,445.737945

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taurus je $ 677.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAURUS je 999.98M, s ukupnom količinom od 999983445.737945. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 677.50K.