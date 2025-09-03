STARBASE (STARBASE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.84% Promjena cijene (7D) -4.84%

STARBASE (STARBASE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STARBASEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STARBASE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STARBASE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STARBASE (STARBASE)

Tržišna kapitalizacija $ 43.22K$ 43.22K $ 43.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Količina u optjecaju 700.00M 700.00M 700.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija STARBASE je $ 43.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STARBASE je 700.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.74K.