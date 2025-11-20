Stakecube Cijena danas

Trenutačna cijena Stakecube (SCC) danas je $ 0.00538853, s promjenom od 1.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SCC u USD je $ 0.00538853 po SCC.

Stakecube trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 88,358, s količinom u optjecaju od 16.40M SCC. Tijekom posljednja 24 sata, SCC trgovao je između $ 0.00508044 (niska) i $ 0.00560316 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.64, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SCC se kretao -0.00% u posljednjem satu i -2.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stakecube (SCC)

Tržišna kapitalizacija $ 88.36K$ 88.36K $ 88.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.36K$ 88.36K $ 88.36K Količina u optjecaju 16.40M 16.40M 16.40M Ukupna količina 16,397,233.91163954 16,397,233.91163954 16,397,233.91163954

