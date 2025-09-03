Space ($SPACE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00455448$ 0.00455448 $ 0.00455448 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.15% Promjena cijene (7D) +1.17% Promjena cijene (7D) +1.17%

Space ($SPACE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SPACEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SPACE je $ 0.00455448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SPACE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i +1.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Space ($SPACE)

Tržišna kapitalizacija $ 19.74K$ 19.74K $ 19.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.74K$ 19.74K $ 19.74K Količina u optjecaju 984.00M 984.00M 984.00M Ukupna količina 983,999,998.6 983,999,998.6 983,999,998.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija Space je $ 19.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SPACE je 984.00M, s ukupnom količinom od 983999998.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.74K.