SOLVE (SOLVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4.89$ 4.89 $ 4.89 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -31.03% Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) -49.35% Promjena cijene (7D) -49.35%

SOLVE (SOLVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLVE je $ 4.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLVE se promijenio za -31.03% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -49.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLVE (SOLVE)

Tržišna kapitalizacija $ 111.02K$ 111.02K $ 111.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 130.61K$ 130.61K $ 130.61K Količina u optjecaju 850.00M 850.00M 850.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLVE je $ 111.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLVE je 850.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 130.61K.