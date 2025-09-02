Solidly (SOLID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02374147 24-satna najviša cijena $ 0.02455781 Najviša cijena ikada $ 7.38 Najniža cijena $ 0.02374147 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.63% Promjena cijene (7D) -2.72%

Solidly (SOLID) cijena u stvarnom vremenu je $0.02391089. Tijekom protekla 24 sata, SOLIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02374147 i najviše cijene $ 0.02455781, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLID je $ 7.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02374147.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLID se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.63% u posljednjih 24 sata i -2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solidly (SOLID)

Tržišna kapitalizacija $ 305.83K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.15M Količina u optjecaju 12.79M Ukupna količina 89,995,714.68078877

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solidly je $ 305.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLID je 12.79M, s ukupnom količinom od 89995714.68078877. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.15M.