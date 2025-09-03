SolChicks (CHICKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.506873$ 0.506873 $ 0.506873 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.46% Promjena cijene (7D) -0.39% Promjena cijene (7D) -0.39%

SolChicks (CHICKS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHICKStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHICKS je $ 0.506873, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHICKS se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.46% u posljednjih 24 sata i -0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolChicks (CHICKS)

Tržišna kapitalizacija $ 73.61K$ 73.61K $ 73.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 357.49K$ 357.49K $ 357.49K Količina u optjecaju 2.06B 2.06B 2.06B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolChicks je $ 73.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHICKS je 2.06B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.49K.