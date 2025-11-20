solami Cijena danas

Trenutačna cijena solami (SOLAMI) danas je $ 0.00016251, s promjenom od 10.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOLAMI u USD je $ 0.00016251 po SOLAMI.

solami trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 162,396, s količinom u optjecaju od 999.30M SOLAMI. Tijekom posljednja 24 sata, SOLAMI trgovao je između $ 0.00015468 (niska) i $ 0.00019321 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00483002, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00012081.

U kratkoročnim performansama, SOLAMI se kretao +1.16% u posljednjem satu i +6.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu solami (SOLAMI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija solami je $ 162.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLAMI je 999.30M, s ukupnom količinom od 999296252.441473. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.40K.