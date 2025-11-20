SmartPractice Cijena danas

Trenutačna cijena SmartPractice (SMRT) danas je $ 0.00016399, s promjenom od 2.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SMRT u USD je $ 0.00016399 po SMRT.

SmartPractice trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 164,143, s količinom u optjecaju od 999.98M SMRT. Tijekom posljednja 24 sata, SMRT trgovao je između $ 0.00014962 (niska) i $ 0.00016857 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00122283, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010352.

U kratkoročnim performansama, SMRT se kretao -1.01% u posljednjem satu i -36.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SmartPractice (SMRT)

Tržišna kapitalizacija $ 164.14K$ 164.14K $ 164.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 164.14K$ 164.14K $ 164.14K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,976,675.7241968 999,976,675.7241968 999,976,675.7241968

Trenutačna tržišna kapitalizacija SmartPractice je $ 164.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMRT je 999.98M, s ukupnom količinom od 999976675.7241968. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.14K.