SimiliScan Cijena danas

Trenutačna cijena SimiliScan (SMS) danas je --, s promjenom od 1.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SMS u USD je -- po SMS.

SimiliScan trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,512.99, s količinom u optjecaju od 100.00M SMS. Tijekom posljednja 24 sata, SMS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00376516, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SMS se kretao -- u posljednjem satu i -15.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SimiliScan (SMS)

Tržišna kapitalizacija $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SimiliScan je $ 9.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.51K.