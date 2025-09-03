Shockwaves (NEUROS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00185917 24-satna najniža cijena $ 0.00189165 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.210037 Najniža cijena $ 0.00171495 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -0.58% Promjena cijene (7D) -5.17%

Shockwaves (NEUROS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00187279. Tijekom protekla 24 sata, NEUROStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185917 i najviše cijene $ 0.00189165, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEUROS je $ 0.210037, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00171495.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEUROS se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -5.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shockwaves (NEUROS)

Tržišna kapitalizacija $ 67.51K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 187.39K Količina u optjecaju 36.02M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shockwaves je $ 67.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEUROS je 36.02M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 187.39K.