Shadow Token (SHDW) cijena u stvarnom vremenu je $0.113591. Tijekom protekla 24 sata, SHDWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.113319 i najviše cijene $ 0.124508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHDW je $ 2.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01275871.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHDW se promijenio za -1.89% u posljednjih sat vremena, -7.47% u posljednjih 24 sata i -6.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Shadow Token je $ 18.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHDW je 161.72M, s ukupnom količinom od 169057206.264172. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.11M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shadow Token u USD iznosila je $ -0.0091823307026757.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shadow Token u USD iznosila je $ +0.0201489419.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shadow Token u USD iznosila je $ +0.0422421188.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shadow Token u USD iznosila je $ +0.00256033808742873.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.0091823307026757
|-7.47%
|30 dana
|$ +0.0201489419
|+17.74%
|60 dana
|$ +0.0422421188
|+37.19%
|90 dana
|$ +0.00256033808742873
|+2.31%
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!
