Shadow Token (SHDW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.113319 $ 0.113319 $ 0.113319 24-satna najniža cijena $ 0.124508 $ 0.124508 $ 0.124508 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.113319$ 0.113319 $ 0.113319 24-satna najviša cijena $ 0.124508$ 0.124508 $ 0.124508 Najviša cijena ikada $ 2.82$ 2.82 $ 2.82 Najniža cijena $ 0.01275871$ 0.01275871 $ 0.01275871 Promjena cijene (1H) -1.89% Promjena cijene (1D) -7.47% Promjena cijene (7D) -6.78% Promjena cijene (7D) -6.78%

Shadow Token (SHDW) cijena u stvarnom vremenu je $0.113591. Tijekom protekla 24 sata, SHDWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.113319 i najviše cijene $ 0.124508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHDW je $ 2.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01275871.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHDW se promijenio za -1.89% u posljednjih sat vremena, -7.47% u posljednjih 24 sata i -6.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shadow Token (SHDW)

Tržišna kapitalizacija $ 18.28M$ 18.28M $ 18.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.11M$ 19.11M $ 19.11M Količina u optjecaju 161.72M 161.72M 161.72M Ukupna količina 169,057,206.264172 169,057,206.264172 169,057,206.264172

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shadow Token je $ 18.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHDW je 161.72M, s ukupnom količinom od 169057206.264172. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.11M.