Shade Protocol (SHD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.551934 $ 0.551934 $ 0.551934 24-satna najniža cijena $ 0.577322 $ 0.577322 $ 0.577322 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.551934$ 0.551934 $ 0.551934 24-satna najviša cijena $ 0.577322$ 0.577322 $ 0.577322 Najviša cijena ikada $ 95.66$ 95.66 $ 95.66 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -2.85% Promjena cijene (7D) -7.26% Promjena cijene (7D) -7.26%

Shade Protocol (SHD) cijena u stvarnom vremenu je $0.56086. Tijekom protekla 24 sata, SHDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.551934 i najviše cijene $ 0.577322, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHD je $ 95.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHD se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -2.85% u posljednjih 24 sata i -7.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shade Protocol (SHD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Količina u optjecaju 5.01M 5.01M 5.01M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shade Protocol je $ 2.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHD je 5.01M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.61M.