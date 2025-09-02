Score (SN44) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.3 $ 5.3 $ 5.3 24-satna najniža cijena $ 5.57 $ 5.57 $ 5.57 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.3$ 5.3 $ 5.3 24-satna najviša cijena $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Najviša cijena ikada $ 14.86$ 14.86 $ 14.86 Najniža cijena $ 5.3$ 5.3 $ 5.3 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) -8.68% Promjena cijene (7D) -8.68%

Score (SN44) cijena u stvarnom vremenu je $5.53. Tijekom protekla 24 sata, SN44trgovalo je između najniže cijene $ 5.3 i najviše cijene $ 5.57, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN44 je $ 14.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 5.3.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN44 se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -8.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Score (SN44)

Tržišna kapitalizacija $ 13.10M$ 13.10M $ 13.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.10M$ 13.10M $ 13.10M Količina u optjecaju 2.37M 2.37M 2.37M Ukupna količina 2,366,967.326509591 2,366,967.326509591 2,366,967.326509591

Trenutačna tržišna kapitalizacija Score je $ 13.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN44 je 2.37M, s ukupnom količinom od 2366967.326509591. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.10M.