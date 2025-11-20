SCAN Cijena danas

Trenutačna cijena SCAN (SCAN) danas je --, s promjenom od 6.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SCAN u USD je -- po SCAN.

SCAN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 87,470, s količinom u optjecaju od 1.00B SCAN. Tijekom posljednja 24 sata, SCAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SCAN se kretao -0.42% u posljednjem satu i -7.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SCAN (SCAN)

Tržišna kapitalizacija $ 87.47K$ 87.47K $ 87.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.47K$ 87.47K $ 87.47K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SCAN je $ 87.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCAN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.47K.