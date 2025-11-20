Runnit Cijena danas

Trenutačna cijena Runnit (RUNNIT) danas je --, s promjenom od 4.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RUNNIT u USD je -- po RUNNIT.

Runnit trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 127,275, s količinom u optjecaju od 984.03M RUNNIT. Tijekom posljednja 24 sata, RUNNIT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00184201, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RUNNIT se kretao -0.61% u posljednjem satu i -23.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Runnit (RUNNIT)

Tržišna kapitalizacija $ 127.28K$ 127.28K $ 127.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.28K$ 127.28K $ 127.28K Količina u optjecaju 984.03M 984.03M 984.03M Ukupna količina 984,028,836.6167517 984,028,836.6167517 984,028,836.6167517

