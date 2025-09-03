ROXY FROG (ROXY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -0.31% Promjena cijene (7D) -5.89% Promjena cijene (7D) -5.89%

ROXY FROG (ROXY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROXYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROXY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROXY se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -5.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ROXY FROG (ROXY)

Tržišna kapitalizacija $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K Količina u optjecaju 8.46B 8.46B 8.46B Ukupna količina 8,464,530,457.460582 8,464,530,457.460582 8,464,530,457.460582

