Robora Cijena danas

Trenutačna cijena Robora (RBR) danas je $ 0.00442374, s promjenom od 2.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RBR u USD je $ 0.00442374 po RBR.

Robora trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 300,849, s količinom u optjecaju od 68.01M RBR. Tijekom posljednja 24 sata, RBR trgovao je između $ 0.00399309 (niska) i $ 0.00467821 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.210107, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00399309.

U kratkoročnim performansama, RBR se kretao +1.30% u posljednjem satu i -51.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Robora (RBR)

Tržišna kapitalizacija $ 300.85K$ 300.85K $ 300.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 442.39K$ 442.39K $ 442.39K Količina u optjecaju 68.01M 68.01M 68.01M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Robora je $ 300.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RBR je 68.01M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 442.39K.