ReplyGuys (REPLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00113229$ 0.00113229 $ 0.00113229 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -0.50% Promjena cijene (7D) +6.44% Promjena cijene (7D) +6.44%

ReplyGuys (REPLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REPLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REPLY je $ 0.00113229, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REPLY se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i +6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ReplyGuys (REPLY)

Tržišna kapitalizacija $ 45.98K$ 45.98K $ 45.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.98K$ 45.98K $ 45.98K Količina u optjecaju 969.95M 969.95M 969.95M Ukupna količina 969,945,473.4257157 969,945,473.4257157 969,945,473.4257157

Trenutačna tržišna kapitalizacija ReplyGuys je $ 45.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REPLY je 969.95M, s ukupnom količinom od 969945473.4257157. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.98K.