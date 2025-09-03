QUEEN (QUEEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001447 $ 0.00001447 $ 0.00001447 24-satna najniža cijena $ 0.00001506 $ 0.00001506 $ 0.00001506 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001447$ 0.00001447 $ 0.00001447 24-satna najviša cijena $ 0.00001506$ 0.00001506 $ 0.00001506 Najviša cijena ikada $ 0.00041313$ 0.00041313 $ 0.00041313 Najniža cijena $ 0.00001114$ 0.00001114 $ 0.00001114 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.07% Promjena cijene (7D) +1.51% Promjena cijene (7D) +1.51%

QUEEN (QUEEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001504. Tijekom protekla 24 sata, QUEENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001447 i najviše cijene $ 0.00001506, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUEEN je $ 0.00041313, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUEEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i +1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QUEEN (QUEEN)

Tržišna kapitalizacija $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,909,221.09 999,909,221.09 999,909,221.09

Trenutačna tržišna kapitalizacija QUEEN je $ 15.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUEEN je 999.91M, s ukupnom količinom od 999909221.09. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.04K.