Pugg Logotip

Pugg Cijena (PUGG)

Neuvršten

1 PUGG u USD cijena uživo:

$0.00015995
+3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pugg (PUGG)
Pugg (PUGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00275578
$ 0
-0.62%

+3.32%

+4.86%

+4.86%

Pugg (PUGG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUGG je $ 0.00275578, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUGG se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +3.32% u posljednjih 24 sata i +4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pugg (PUGG)

$ 159.95K
--
$ 159.95K
999.99M
999,989,936.865111
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pugg je $ 159.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUGG je 999.99M, s ukupnom količinom od 999989936.865111. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.95K.

Pugg (PUGG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pugg u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pugg u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pugg u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pugg u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.32%
30 dana$ 0+26.36%
60 dana$ 0+18.45%
90 dana$ 0--

Što je Pugg (PUGG)

THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pugg (PUGG)

Službena web-stranica

Pugg Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pugg (PUGG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pugg (PUGG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pugg.

Provjerite Pugg predviđanje cijene sada!

PUGG u lokalnim valutama

Pugg (PUGG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pugg (PUGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pugg (PUGG)

Koliko Pugg (PUGG) vrijedi danas?
Cijena PUGG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUGG u USD?
Trenutačna cijena PUGG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pugg?
Tržišna kapitalizacija za PUGG je $ 159.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUGG?
Količina u optjecaju za PUGG je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUGG?
PUGG je postigao ATH cijenu od 0.00275578 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUGG?
PUGG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUGG?
24-satni obujam trgovanja za PUGG je -- USD.
Hoće li PUGG još narasti ove godine?
PUGG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUGG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:03:59 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.