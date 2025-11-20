Position Cijena danas

Trenutačna cijena Position (POSI) danas je $ 0.00133007, s promjenom od 1.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POSI u USD je $ 0.00133007 po POSI.

Position trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 80,922, s količinom u optjecaju od 60.66M POSI. Tijekom posljednja 24 sata, POSI trgovao je između $ 0.00131094 (niska) i $ 0.00135587 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.85, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00126627.

U kratkoročnim performansama, POSI se kretao -0.69% u posljednjem satu i -2.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Position (POSI)

Tržišna kapitalizacija $ 80.92K$ 80.92K $ 80.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 122.46K$ 122.46K $ 122.46K Količina u optjecaju 60.66M 60.66M 60.66M Ukupna količina 91,800,000.0 91,800,000.0 91,800,000.0

