Pinealon Cijena danas

Trenutačna cijena Pinealon (PNL) danas je $ 0.00002375, s promjenom od 1.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PNL u USD je $ 0.00002375 po PNL.

Pinealon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,704, s količinom u optjecaju od 999.71M PNL. Tijekom posljednja 24 sata, PNL trgovao je između $ 0.00002304 (niska) i $ 0.00002417 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00044206, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002163.

U kratkoročnim performansama, PNL se kretao -0.90% u posljednjem satu i -20.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pinealon (PNL)

Tržišna kapitalizacija $ 23.70K$ 23.70K $ 23.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.70K$ 23.70K $ 23.70K Količina u optjecaju 999.71M 999.71M 999.71M Ukupna količina 999,706,666.019517 999,706,666.019517 999,706,666.019517

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pinealon je $ 23.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNL je 999.71M, s ukupnom količinom od 999706666.019517. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.70K.