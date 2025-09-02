Više o ORE

ORE Network Logotip

ORE Network Cijena (ORE)

Neuvršten

1 ORE u USD cijena uživo:

$0.00037922$0.00037922
-1.30%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena ORE Network (ORE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:58:39 (UTC+8)

ORE Network (ORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.304071
$ 0.304071$ 0.304071

$ 0$ 0

-0.66%

-1.32%

-8.19%

-8.19%

ORE Network (ORE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORE je $ 0.304071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORE se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -8.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ORE Network (ORE)

$ 213.55K
$ 213.55K$ 213.55K

--
----

$ 401.97K
$ 401.97K$ 401.97K

563.13M
563.13M 563.13M

1,060,000,000.0
1,060,000,000.0 1,060,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORE Network je $ 213.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORE je 563.13M, s ukupnom količinom od 1060000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 401.97K.

ORE Network (ORE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ORE Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ORE Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ORE Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ORE Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.32%
30 dana$ 0+13.06%
60 dana$ 0+30.15%
90 dana$ 0--

Što je ORE Network (ORE)

The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ORE Network (ORE)

Službena web-stranica

ORE Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ORE Network (ORE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ORE Network (ORE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ORE Network.

Provjerite ORE Network predviđanje cijene sada!

ORE u lokalnim valutama

ORE Network (ORE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ORE Network (ORE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ORE Network (ORE)

Koliko ORE Network (ORE) vrijedi danas?
Cijena ORE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ORE u USD?
Trenutačna cijena ORE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ORE Network?
Tržišna kapitalizacija za ORE je $ 213.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ORE?
Količina u optjecaju za ORE je 563.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORE?
ORE je postigao ATH cijenu od 0.304071 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORE?
ORE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ORE?
24-satni obujam trgovanja za ORE je -- USD.
Hoće li ORE još narasti ove godine?
ORE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ORE Network (ORE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.