ORE Network (ORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.304071$ 0.304071 $ 0.304071 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -1.32% Promjena cijene (7D) -8.19% Promjena cijene (7D) -8.19%

ORE Network (ORE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORE je $ 0.304071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORE se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -8.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ORE Network (ORE)

Tržišna kapitalizacija $ 213.55K$ 213.55K $ 213.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 401.97K$ 401.97K $ 401.97K Količina u optjecaju 563.13M 563.13M 563.13M Ukupna količina 1,060,000,000.0 1,060,000,000.0 1,060,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORE Network je $ 213.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORE je 563.13M, s ukupnom količinom od 1060000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 401.97K.