Nothing Cijena danas

Trenutačna cijena Nothing (VOID) danas je --, s promjenom od 5.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VOID u USD je -- po VOID.

Nothing trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 113,491, s količinom u optjecaju od 998.84M VOID. Tijekom posljednja 24 sata, VOID trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01813601, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VOID se kretao +0.27% u posljednjem satu i -7.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nothing (VOID)

Tržišna kapitalizacija $ 113.49K$ 113.49K $ 113.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.49K$ 113.49K $ 113.49K Količina u optjecaju 998.84M 998.84M 998.84M Ukupna količina 998,836,080.429863 998,836,080.429863 998,836,080.429863

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nothing je $ 113.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOID je 998.84M, s ukupnom količinom od 998836080.429863. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.49K.