nomnom (NOMNOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00187508 $ 0.00187508 $ 0.00187508 24-satna najniža cijena $ 0.00205158 $ 0.00205158 $ 0.00205158 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00187508$ 0.00187508 $ 0.00187508 24-satna najviša cijena $ 0.00205158$ 0.00205158 $ 0.00205158 Najviša cijena ikada $ 0.090125$ 0.090125 $ 0.090125 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.80% Promjena cijene (1D) -2.80% Promjena cijene (7D) -5.61% Promjena cijene (7D) -5.61%

nomnom (NOMNOM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00196914. Tijekom protekla 24 sata, NOMNOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187508 i najviše cijene $ 0.00205158, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOMNOM je $ 0.090125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOMNOM se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i -5.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nomnom (NOMNOM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Količina u optjecaju 999.60M 999.60M 999.60M Ukupna količina 999,600,482.494824 999,600,482.494824 999,600,482.494824

Trenutačna tržišna kapitalizacija nomnom je $ 1.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOMNOM je 999.60M, s ukupnom količinom od 999600482.494824. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.97M.