NFTLaunch (NFTL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0010328, 24-satna najviša cijena $ 0.0010643, Najviša cijena ikada $ 0.3916, Najniža cijena $ 0, Promjena cijene (1H) -0.02%, Promjena cijene (1D) -1.77%, Promjena cijene (7D) -3.72%

NFTLaunch (NFTL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00104461. Tijekom protekla 24 sata, NFTLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010328 i najviše cijene $ 0.0010643, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTL je $ 0.3916, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTL se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -1.77% u posljednjih 24 sata i -3.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFTLaunch (NFTL)

Tržišna kapitalizacija $ 141.07K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.07K, Količina u optjecaju 135.00M, Ukupna količina 135,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFTLaunch je $ 141.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTL je 135.00M, s ukupnom količinom od 135000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.07K.