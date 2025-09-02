Monetha (MTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.594912 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -1.29%

Monetha (MTH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTH je $ 0.594912, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -1.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monetha (MTH)

Tržišna kapitalizacija $ 267.61K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 309.85K Količina u optjecaju 347.54M Ukupna količina 402,400,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monetha je $ 267.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTH je 347.54M, s ukupnom količinom od 402400000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 309.85K.