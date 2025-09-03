Modefi (MOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 Najniža cijena $ 0.0015171$ 0.0015171 $ 0.0015171 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3,310.65% Promjena cijene (7D) +3,310.65%

Modefi (MOD) cijena u stvarnom vremenu je $0.055679. Tijekom protekla 24 sata, MODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOD je $ 6.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0015171.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3,310.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Modefi (MOD)

Tržišna kapitalizacija $ 895.14K$ 895.14K $ 895.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Količina u optjecaju 16.08M 16.08M 16.08M Ukupna količina 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Modefi je $ 895.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOD je 16.08M, s ukupnom količinom od 22000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.