Mintify Cijena danas

Trenutačna cijena Mintify (MINT) danas je --, s promjenom od 1,14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINT u USD je -- po MINT.

Mintify trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 437.953, s količinom u optjecaju od 493,57M MINT. Tijekom posljednja 24 sata, MINT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0,059905, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MINT se kretao -- u posljednjem satu i +%35,69 tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mintify (MINT)

Tržišna kapitalizacija $ 437,95K$ 437,95K $ 437,95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 887,30K$ 887,30K $ 887,30K Količina u optjecaju 493,57M 493,57M 493,57M Ukupna količina 999.993.105,9877311 999.993.105,9877311 999.993.105,9877311

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mintify je $ 437,95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINT je 493,57M, s ukupnom količinom od 999993105.9877311. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 887,30K.