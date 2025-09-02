MindAI (MDAI) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.904259
24-satna najviša cijena $ 4.23
Najviša cijena ikada $ 32.06
Najniža cijena $ 0.904259
Promjena cijene (1H) -0.19%
Promjena cijene (1D) -4.15%
Promjena cijene (7D) -2.72%

MindAI (MDAI) cijena u stvarnom vremenu je $4.05. Tijekom protekla 24 sata, MDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.904259 i najviše cijene $ 4.23, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MDAI je $ 32.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.904259.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MDAI se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -4.15% u posljednjih 24 sata i -2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MindAI (MDAI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.73M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.05M
Količina u optjecaju 922.48K
Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MindAI je $ 3.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MDAI je 922.48K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.05M.