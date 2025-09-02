Više o MDAI

MindAI Logotip

MindAI Cijena (MDAI)

Neuvršten

1 MDAI u USD cijena uživo:

$4.05
$4.05
-4.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MindAI (MDAI)
MindAI (MDAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.904259
$ 0.904259
24-satna najniža cijena
$ 4.23
$ 4.23
24-satna najviša cijena

$ 0.904259
$ 0.904259

$ 4.23
$ 4.23

$ 32.06
$ 32.06

$ 0.904259
$ 0.904259

-0.19%

-4.15%

-2.72%

-2.72%

MindAI (MDAI) cijena u stvarnom vremenu je $4.05. Tijekom protekla 24 sata, MDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.904259 i najviše cijene $ 4.23, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MDAI je $ 32.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.904259.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MDAI se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -4.15% u posljednjih 24 sata i -2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MindAI (MDAI)

$ 3.73M
$ 3.73M

--
--

$ 4.05M
$ 4.05M

922.48K
922.48K

1,000,000.0
1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MindAI je $ 3.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MDAI je 922.48K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.05M.

MindAI (MDAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MindAI u USD iznosila je $ -0.175379160501389.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MindAI u USD iznosila je $ +2.1843371250.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MindAI u USD iznosila je $ +7.7141791800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MindAI u USD iznosila je $ +2.4260118474764031.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.175379160501389-4.15%
30 dana$ +2.1843371250+53.93%
60 dana$ +7.7141791800+190.47%
90 dana$ +2.4260118474764031+149.39%

Što je MindAI (MDAI)

Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI. MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram. 70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY. The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

MindAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MindAI (MDAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MindAI (MDAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MindAI.

Provjerite MindAI predviđanje cijene sada!

MDAI u lokalnim valutama

MindAI (MDAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MindAI (MDAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MDAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MindAI (MDAI)

Koliko MindAI (MDAI) vrijedi danas?
Cijena MDAI uživo u USD je 4.05 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MDAI u USD?
Trenutačna cijena MDAI u USD je $ 4.05. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MindAI?
Tržišna kapitalizacija za MDAI je $ 3.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MDAI?
Količina u optjecaju za MDAI je 922.48K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MDAI?
MDAI je postigao ATH cijenu od 32.06 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MDAI?
MDAI je vidio ATL cijenu od 0.904259 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MDAI?
24-satni obujam trgovanja za MDAI je -- USD.
Hoće li MDAI još narasti ove godine?
MDAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MDAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:53:40 (UTC+8)

MindAI (MDAI) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.