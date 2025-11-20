Mars Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Mars Protocol (MARS) danas je $ 0.01182461, s promjenom od 6.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MARS u USD je $ 0.01182461 po MARS.

Mars Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,150,324, s količinom u optjecaju od 266.47M MARS. Tijekom posljednja 24 sata, MARS trgovao je između $ 0.00573149 (niska) i $ 0.01750161 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.512804, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000015.

U kratkoročnim performansama, MARS se kretao -0.00% u posljednjem satu i +5.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mars Protocol (MARS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Količina u optjecaju 266.47M 266.47M 266.47M Ukupna količina 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mars Protocol je $ 3.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARS je 266.47M, s ukupnom količinom od 457083938.78. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.40M.