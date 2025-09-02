Više o MAPS

MAPS Cijena (MAPS)

Neuvršten

1 MAPS u USD cijena uživo:

$0.00769167
$0.00769167$0.00769167
+1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MAPS (MAPS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:10:16 (UTC+8)

MAPS (MAPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00729636
$ 0.00729636$ 0.00729636
24-satna najniža cijena
$ 0.00779448
$ 0.00779448$ 0.00779448
24-satna najviša cijena

$ 0.00729636
$ 0.00729636$ 0.00729636

$ 0.00779448
$ 0.00779448$ 0.00779448

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.00240242
$ 0.00240242$ 0.00240242

-0.81%

+1.92%

+6.12%

+6.12%

MAPS (MAPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00769167. Tijekom protekla 24 sata, MAPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00729636 i najviše cijene $ 0.00779448, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAPS je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00240242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAPS se promijenio za -0.81% u posljednjih sat vremena, +1.92% u posljednjih 24 sata i +6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAPS (MAPS)

$ 575.87K
$ 575.87K$ 575.87K

--
----

$ 76.78M
$ 76.78M$ 76.78M

75.00M
75.00M 75.00M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAPS je $ 575.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAPS je 75.00M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.78M.

MAPS (MAPS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MAPS u USD iznosila je $ +0.00014472.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MAPS u USD iznosila je $ +0.0009678659.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MAPS u USD iznosila je $ +0.0009933007.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MAPS u USD iznosila je $ -0.000690686241340434.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00014472+1.92%
30 dana$ +0.0009678659+12.58%
60 dana$ +0.0009933007+12.91%
90 dana$ -0.000690686241340434-8.23%

Što je MAPS (MAPS)

Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value.

Resurs MAPS (MAPS)

Službena web-stranica

MAPS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MAPS (MAPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MAPS (MAPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MAPS.

Provjerite MAPS predviđanje cijene sada!

MAPS u lokalnim valutama

MAPS (MAPS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MAPS (MAPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MAPS (MAPS)

Koliko MAPS (MAPS) vrijedi danas?
Cijena MAPS uživo u USD je 0.00769167 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAPS u USD?
Trenutačna cijena MAPS u USD je $ 0.00769167. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MAPS?
Tržišna kapitalizacija za MAPS je $ 575.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAPS?
Količina u optjecaju za MAPS je 75.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAPS?
MAPS je postigao ATH cijenu od 2.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAPS?
MAPS je vidio ATL cijenu od 0.00240242 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAPS?
24-satni obujam trgovanja za MAPS je -- USD.
Hoće li MAPS još narasti ove godine?
MAPS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAPS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:10:16 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.