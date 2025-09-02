MAPS (MAPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00729636 $ 0.00729636 $ 0.00729636 24-satna najniža cijena $ 0.00779448 $ 0.00779448 $ 0.00779448 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00729636$ 0.00729636 $ 0.00729636 24-satna najviša cijena $ 0.00779448$ 0.00779448 $ 0.00779448 Najviša cijena ikada $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Najniža cijena $ 0.00240242$ 0.00240242 $ 0.00240242 Promjena cijene (1H) -0.81% Promjena cijene (1D) +1.92% Promjena cijene (7D) +6.12% Promjena cijene (7D) +6.12%

MAPS (MAPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00769167. Tijekom protekla 24 sata, MAPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00729636 i najviše cijene $ 0.00779448, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAPS je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00240242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAPS se promijenio za -0.81% u posljednjih sat vremena, +1.92% u posljednjih 24 sata i +6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAPS (MAPS)

Tržišna kapitalizacija $ 575.87K$ 575.87K $ 575.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.78M$ 76.78M $ 76.78M Količina u optjecaju 75.00M 75.00M 75.00M Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAPS je $ 575.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAPS je 75.00M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.78M.