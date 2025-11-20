Mantis Cijena danas

Trenutačna cijena Mantis (SN123) danas je $ 1.91, s promjenom od 1.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN123 u USD je $ 1.91 po SN123.

Mantis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,747,691, s količinom u optjecaju od 1.97M SN123. Tijekom posljednja 24 sata, SN123 trgovao je između $ 1.78 (niska) i $ 1.91 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.36, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.77.

U kratkoročnim performansama, SN123 se kretao +1.45% u posljednjem satu i -10.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mantis (SN123)

Tržišna kapitalizacija $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Količina u optjecaju 1.97M 1.97M 1.97M Ukupna količina 1,965,385.583895123 1,965,385.583895123 1,965,385.583895123

