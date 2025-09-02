LOWCAP (LOWCAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00280111$ 0.00280111 $ 0.00280111 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.74% Promjena cijene (1D) +18.51% Promjena cijene (7D) -30.33% Promjena cijene (7D) -30.33%

LOWCAP (LOWCAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOWCAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOWCAP je $ 0.00280111, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOWCAP se promijenio za +1.74% u posljednjih sat vremena, +18.51% u posljednjih 24 sata i -30.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LOWCAP (LOWCAP)

Tržišna kapitalizacija $ 307.60K$ 307.60K $ 307.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 307.60K$ 307.60K $ 307.60K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,862.366961 999,996,862.366961 999,996,862.366961

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOWCAP je $ 307.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOWCAP je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996862.366961. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 307.60K.