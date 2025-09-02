Level USD (LVLUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.998987 $ 0.998987 $ 0.998987 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.998987$ 0.998987 $ 0.998987 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Najniža cijena $ 0.874306$ 0.874306 $ 0.874306 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

Level USD (LVLUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, LVLUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998987 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LVLUSD je $ 1.051, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.874306.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LVLUSD se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Level USD (LVLUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 45.77M$ 45.77M $ 45.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.77M$ 45.77M $ 45.77M Količina u optjecaju 45.72M 45.72M 45.72M Ukupna količina 45,721,689.71861141 45,721,689.71861141 45,721,689.71861141

Trenutačna tržišna kapitalizacija Level USD je $ 45.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LVLUSD je 45.72M, s ukupnom količinom od 45721689.71861141. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.77M.