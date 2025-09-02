Više o LVLUSD

Level USD Cijena (LVLUSD)

1 LVLUSD u USD cijena uživo:

$1.001
$1.001
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Level USD (LVLUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:24:48 (UTC+8)

Level USD (LVLUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.998987
24-satna najniža cijena
$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 0.998987
$ 1.0
$ 1.051
$ 0.874306
+0.16%

+0.21%

+0.16%

+0.16%

Level USD (LVLUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, LVLUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998987 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LVLUSD je $ 1.051, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.874306.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LVLUSD se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Level USD (LVLUSD)

$ 45.77M
--
$ 45.77M
45.72M
45,721,689.71861141
Trenutačna tržišna kapitalizacija Level USD je $ 45.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LVLUSD je 45.72M, s ukupnom količinom od 45721689.71861141. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.77M.

Level USD (LVLUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Level USD u USD iznosila je $ +0.00212609.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Level USD u USD iznosila je $ +0.0017268251.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Level USD u USD iznosila je $ +0.0014983969.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Level USD u USD iznosila je $ +0.0012906597394543.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00212609+0.21%
30 dana$ +0.0017268251+0.17%
60 dana$ +0.0014983969+0.15%
90 dana$ +0.0012906597394543+0.13%

Što je Level USD (LVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Level USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Level USD (LVLUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Level USD (LVLUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Level USD.

Provjerite Level USD predviđanje cijene sada!

LVLUSD u lokalnim valutama

Level USD (LVLUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Level USD (LVLUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LVLUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Level USD (LVLUSD)

Koliko Level USD (LVLUSD) vrijedi danas?
Cijena LVLUSD uživo u USD je 1.001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LVLUSD u USD?
Trenutačna cijena LVLUSD u USD je $ 1.001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Level USD?
Tržišna kapitalizacija za LVLUSD je $ 45.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LVLUSD?
Količina u optjecaju za LVLUSD je 45.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LVLUSD?
LVLUSD je postigao ATH cijenu od 1.051 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LVLUSD?
LVLUSD je vidio ATL cijenu od 0.874306 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LVLUSD?
24-satni obujam trgovanja za LVLUSD je -- USD.
Hoće li LVLUSD još narasti ove godine?
LVLUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LVLUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:24:48 (UTC+8)

Level USD (LVLUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.