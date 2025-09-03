Više o LGTB

LGTB Informacije o cijeni

LGTB Službena web stranica

LGTB Tokenomija

LGTB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Lets Get This Bread Logotip

Lets Get This Bread Cijena (LGTB)

Neuvršten

1 LGTB u USD cijena uživo:

--
----
+5.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Lets Get This Bread (LGTB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:19:46 (UTC+8)

Lets Get This Bread (LGTB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00283765
$ 0.00283765$ 0.00283765

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

+5.32%

+7.80%

+7.80%

Lets Get This Bread (LGTB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LGTBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LGTB je $ 0.00283765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LGTB se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, +5.32% u posljednjih 24 sata i +7.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lets Get This Bread (LGTB)

$ 64.29K
$ 64.29K$ 64.29K

--
----

$ 64.29K
$ 64.29K$ 64.29K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lets Get This Bread je $ 64.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LGTB je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.29K.

Lets Get This Bread (LGTB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lets Get This Bread u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lets Get This Bread u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lets Get This Bread u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lets Get This Bread u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.32%
30 dana$ 0+24.06%
60 dana$ 0+36.24%
90 dana$ 0--

Što je Lets Get This Bread (LGTB)

$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Lets Get This Bread (LGTB)

Službena web-stranica

Lets Get This Bread Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lets Get This Bread (LGTB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lets Get This Bread (LGTB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lets Get This Bread.

Provjerite Lets Get This Bread predviđanje cijene sada!

LGTB u lokalnim valutama

Lets Get This Bread (LGTB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lets Get This Bread (LGTB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LGTB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lets Get This Bread (LGTB)

Koliko Lets Get This Bread (LGTB) vrijedi danas?
Cijena LGTB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LGTB u USD?
Trenutačna cijena LGTB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lets Get This Bread?
Tržišna kapitalizacija za LGTB je $ 64.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LGTB?
Količina u optjecaju za LGTB je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LGTB?
LGTB je postigao ATH cijenu od 0.00283765 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LGTB?
LGTB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LGTB?
24-satni obujam trgovanja za LGTB je -- USD.
Hoće li LGTB još narasti ove godine?
LGTB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LGTB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:19:46 (UTC+8)

Lets Get This Bread (LGTB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.