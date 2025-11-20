Kitsu Cijena danas

Trenutačna cijena Kitsu (KITSU) danas je --, s promjenom od 1.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KITSU u USD je -- po KITSU.

Kitsu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 216,903, s količinom u optjecaju od 1.00B KITSU. Tijekom posljednja 24 sata, KITSU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00129187, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KITSU se kretao +0.06% u posljednjem satu i -12.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kitsu (KITSU)

Tržišna kapitalizacija $ 216.90K$ 216.90K $ 216.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 216.90K$ 216.90K $ 216.90K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

