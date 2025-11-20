King Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena King Protocol (KING) danas je $ 520.16, s promjenom od 2.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KING u USD je $ 520.16 po KING.

King Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,258,446, s količinom u optjecaju od 10.09K KING. Tijekom posljednja 24 sata, KING trgovao je između $ 478.59 (niska) i $ 521.32 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3,400.5, dok je rekordna najniža cijena bila $ 400.49.

U kratkoročnim performansama, KING se kretao +0.66% u posljednjem satu i -13.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu King Protocol (KING)

Trenutačna tržišna kapitalizacija King Protocol je $ 5.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KING je 10.09K, s ukupnom količinom od 10085.47664453472. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.26M.