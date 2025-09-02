Kaching (KCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0,00162247 24-satna najviša cijena $ 0,00199193 Najviša cijena ikada $ 0,094286 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1,61% Promjena cijene (1D) +15,75% Promjena cijene (7D) +70,16%

Kaching (KCH) cijena u stvarnom vremenu je $0,0018797. Tijekom protekla 24 sata, KCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0,00162247 i najviše cijene $ 0,00199193, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KCH je $ 0,094286, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KCH se promijenio za -1,61% u posljednjih sat vremena, +15,75% u posljednjih 24 sata i +70,16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kaching (KCH)

Tržišna kapitalizacija $ 533,10K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18,80M Količina u optjecaju 283,58M Ukupna količina 10 000 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaching je $ 533,10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KCH je 283,58M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18,80M.